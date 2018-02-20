На Сахалине выявлен грипп А(H3N2)

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области регистрируют на Сахалине грипп А(H3N2), который почти 20 лет не наблюдался на острове. Об этом во вторник на брифинге сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.

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"В настоящее время в области зарегистрировано 73 случая гриппа, в том числе у пяти беременных женщин. В структуре циркулирующих вирусов гриппа доминирует вирус А(H3N2), который почти 20 лет не появлялся в Сахалинской области. Поэтому он более агрессивен, активнее идет его передача. Большинство заболевших - взрослое население, которое в 85% случаев не было привито", - сказала Ковтонюк.

По ее словам, сейчас от ОРВИ и ее осложнений здесь лечатся более 2,3 тыс. человек. Эпидемиологический порог превышен в Охинском, Поронайском и Томаринском районах. Официально эпидемии на островах нет, но прогнозы неутешительные: регион только вошел в период подъема заболеваемости, спад начнется лишь через полтора месяца.

"Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на Сахалине закрыли на карантин 35 классов в 13 школах. Ограничительные меры введены во всех больницах, поликлиниках и амбулаториях области. 20 февраля планируется провести заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по ЧС, на которой, не дожидаясь эпидемии, примут решение о закрытии и некоторых массовых спортивных, культурных мероприятий в области", - сказала Ковтонюк.