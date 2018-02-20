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Более 90 млн рублей выделят на улучшение жилищных условий 108 молодых семей на Камчатке

Общество
20 февраля, 2:40 UTC+3

Выплаты получат семьи, которые признали нуждающимися в улучшении жилищных условий

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ТАСС. 20 февраля. Более 100 молодых семей Камчатки получат социальные выплаты в размере свыше 90 млн рублей на приобретение жилья в 2018 году, сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства.

"В 2018 году участниками программы на получение социальных выплат стали 108 молодых семей из Петропавловска-Камчатского, Елизовского и Тигильского муниципальных районов, а также поселка Палана. На эти цели из федерального, краевого и местных бюджетов выделено более 90 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Социальные выплаты предоставят молодым семьям, которые признали нуждающимися в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

В 2017 году свои жилищные условия с помощью субсидий в сумме свыше 80 млн рублей улучшили 92 молодые камчатские семьи.

Финансовую поддержку им оказали в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае".

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