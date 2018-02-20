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Британец проехал на машине 32 тыс. км из самого северного в самый южный паб мира

Общество
20 февраля, 18:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, февраля. /ТАСС

Путешествие заняло семь месяцев

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ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Британец Бен Кумбс за семь месяцев совершил путешествие на спортивном автомобиле из самого северного в самый южный паб в мире.

Кумбс выехал из Плимута к отправной точке маршрута - на остров Западный Шпицберген в Северном Ледовитом океане, преодолевая морские препятствия на пароме. Там в российском шахтерском поселке Пирамида британцу удалось отыскать самую северную в мире пивную, с которой он и начал свое путешествие на юг.

Постоянных жителей в Пирамиде всего четыре. Летом сюда приезжают еще люди, тогда население временно увеличивается, но ненамного. Когда-то это был шахтерский поселок, но в 1997 году добычу угля здесь остановили. Сейчас во всем населенном пункте открыты только два здания, одно из которых - отель, где работает бар. Здесь 38-летний британец и попробовал пиво российского производства.

Выбирая самую северную и самую южную пивную в мире, Кумбс поставил себе очень четкие критерии: это должно быть питейное заведение с лицензией, куда можно просто зайти с улицы и взять себе пива. "Поселок Пирамида расположен менее чем в 700 милях (1126 км) от Северного полюса, это самый северный населенный пункт на Земле с постоянным гражданским населением, и там есть только один бар", - объяснил он логику своих рассуждений газете Daily Mail. Что же касается самого южного бара, то выбор пал на чилийский городок Пуэрто-Уильямс на архипелаге Огненная Земля. Хотя выпить пива теоретически можно и в Антарктиде, все заведения там находятся на территории полярных станций, так что попасть с улицы туда не получится, пояснил британец.

Маршрут британца пролегал через 21 страну: добравшись со Шпицбергена в Норвегию, а через нее - в Данию, Кумбс проехал по странам континентальной Европы до английского Саутгемптона, откуда вместе с автомобилем отплыл в Нью-Йорк. Там он продолжил автопробег: через США в Мексику, страны Центральной Америки, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили, Аргентину. Всего Кумбс вместе со своим автомобилем, которому он дал прозвище "Кермит" в честь зеленого лягушонка из популярного телесериала "Маппет-шоу", преодолел около 32 тыс. километров.

12 февраля британец снова пересек границу с Чили и зашел в самое южное питейного заведения в мире. "Честно говоря, это какая-то дыра", - поделился он своими впечатлениями от бара. В меню, по его словам, оказался только лагер и дешевый виски.

"Наверное, в мире есть места и получше, ради которых можно было бы преодолеть путь в 20 тыс. миль (32 тыс. километров), но не в этом дело. Важно само путешествие, а не пункт назначения", - считает британец.

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