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Васюганское болото может войти в список наследия ЮНЕСКО

Общество
20 февраля, 17:59 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 20, февраля. /ТАСС

По площади Васюганское болото превышает территорию таких стран, как Дания или Швейцария

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ТОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Комиссия ЮНЕСКО в ближайшее время рассмотрит вопрос о присвоении Васюганскому болоту в Томской области статуса природного объекта всемирного наследия, для получения которого было необходимо создать заповедник. Об этом журналистам во вторник рассказала председатель комитета по охране памятников культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Васюганское болото - одно из самых больших болот в мире, по площади в 53 тыс. кв. километров превышающее территорию таких стран, как Дания или Швейцария, - находится в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами. В 2007 году болото было включено в предварительный список природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали региональные власти, после создания заповедника болото окончательно войдет в Список всемирного наследия. В 2017 году заповедник был создан.

"Томская область на сегодня представлена в категории ЮНЕСКО в перечне, который будет рассматриваться в самое ближайшее время, представлена природным объектом, а это Васюганское болото", - сказала Перетягина.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Он стал первым заповедником в обоих регионах.

Эксперт уточнила, что в дальнейшем Томская область может выдвинуть на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО деревянную архитектуру Томска или комплекс зданий томских университетов - Томского государственного и Томского политехнического.

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