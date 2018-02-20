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В Псковской области закрыли три школы и 43 класса на карантин по ОРВИ

Общество
20 февраля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Ситуация в регионе с заболеваемостью ОРВИ пока на 43% ниже эпидемического порога

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ТАСС, 20 февраля. Три школы полностью и еще 43 класса в различных учебных заведениях закрылись в Псковской области на карантин по ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС главный санитарный врач региона - руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Нестерук.

"Три школы закрылись на карантин целиком и 43 класса в разных школах. Это не только в Пскове, а во всей Псковской области", - сказал Нестерук.

Собеседник агентства добавил, что решение о закрытии классов принято на уровне руководства каждой школы в связи с тем, что 20% учащихся не посещали занятия по болезни. "В целом ситуация в регионе с заболеваемостью ОРВИ пока на 43% ниже эпидемического порога - 5286 случаев зафиксировано за неделю. А по гриппу вообще только два случая зафиксировано", - отметил он.

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