В Псковской области закрыли три школы и 43 класса на карантин по ОРВИ

ТАСС, 20 февраля. Три школы полностью и еще 43 класса в различных учебных заведениях закрылись в Псковской области на карантин по ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС главный санитарный врач региона - руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Нестерук.

"Три школы закрылись на карантин целиком и 43 класса в разных школах. Это не только в Пскове, а во всей Псковской области", - сказал Нестерук.

Собеседник агентства добавил, что решение о закрытии классов принято на уровне руководства каждой школы в связи с тем, что 20% учащихся не посещали занятия по болезни. "В целом ситуация в регионе с заболеваемостью ОРВИ пока на 43% ниже эпидемического порога - 5286 случаев зафиксировано за неделю. А по гриппу вообще только два случая зафиксировано", - отметил он.