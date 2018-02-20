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Почти 25 млн руб. субсидий выделят молодым семьям в Северной Осетии на покупку жилья

Общество
20 февраля, 18:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, февраля. /ТАСС

Стоимость жилья за 1 кв. м в районах составляет 18 тыс. руб.

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Субсидии в размере 25 млн рублей выделят молодым семьям в Северной Осетии для покупки жилья. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Алан Кусраев на заседании правительства региона во вторник.

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"В рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Северной Осетии в этом году предоставлены субсидии в размере 24,9 млн рублей для молодых семей. Они будут распределены для оплаты 10% от общей стоимости жилья", - сказал Кусраев.

По его словам, более 17 млн рублей выделено из федерального бюджета, из республиканского - 1,3 млн рублей и 6 млн рублей выделят органы местного самоуправления.

Также на заседании была установлена стоимость жилья за 1 кв. м в районах, она равна 18 тыс. руб.

"Вопрос выделения субсидий важный, поэтому прошу обеспечить полную открытость комиссии, которая будет заниматься распределением средств. Необходимо довести информацию до получателей субсидий, до тех, кто стоят в очередях, чтобы было полное понимание", - сказал председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

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