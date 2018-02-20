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В Архангельской области увеличили срок социальной ипотеки до 15 лет

Общество
20 февраля, 18:00 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, февраля. /ТАСС

Максимальная сумма кредита увеличена с 1 млн до 2 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Срок социальной ипотеки для работников бюджетной сферы в Архангельской области увеличился с 10 до 15 лет, максимальная сумма кредита возросла до 2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Увеличен срок кредита по социальной ипотеке до 15 лет, до этого было 10. И сумма увеличена - с 1 млн до 2 млн [рублей] <...> Ставка осталась неизменной - 6%", - сказали в пресс-службе.

Средний ежемесячный платеж при таких условиях составит не более 17 тыс. рублей, добавил собеседник агентства.

Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут воспользоваться такой ипотекой. "В него включены научные сотрудники и преподаватели федеральных высших учебных заведений и научных учреждений, а также работники государственных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, деятельность которых осуществляется за счет областного бюджета", - приводит пресс-служба слова областного министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева.

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