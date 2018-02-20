Астраханская дума выступила против изменения сроков паводкового сброса воды перед ЧМ

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Астраханская областная дума выступила против изменения перед ЧМ по футболу сроков паводкового сброса воды через Волжско-Камский каскад ГЭС. Эту меру предложили соседи - Волгоградская область, они считают ее необходимой для борьбы с мошкарой на время проведения чемпионата. Во вторник астраханские депутаты приняли соответствующее обращение к Совету Федерации и Госдуме, а также к Волгоградской областной думе, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Изменение сроков спецпропуска воды угрожает экологической безопасности нашего региона, что вызывает беспокойство областных депутатов. В связи с этим принято обращение к Совету Федерации, Государственной думе и Волгоградской областной думе с целью не допустить изменения паводкового сброса воды через Волжско-Камский каскад ГЭС", - отметил председатель облдумы Игорь Мартынов.

Депутаты, опираясь на мнение ученых, прогнозируют: перенос начала весеннего спецпропуска воды с Волгоградского гидроузла на более ранний или более поздний период приведет к массовой гибели рыбы и сокращению молоди, что отразится на будущих рыбных запасах региона. При смене сроков половодья могут пострадать и сенокосные угодья, 25% которых находятся на заливных территориях.

С 18 по 28 июня в Волгограде пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 - этот период совпадает с вылетом мошки, которая каждый год в начале лета доставляет много неудобств жителям Волгоградской и Астраханской областей. Мошка появляется после того, как заканчивается половодье. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области предложил разработать рекомендации по изменению режимов работы всего Волжско-Камского каскада ГЭС во время паводка, чтобы гости ЧМ-2018 чувствовали себя в Волгограде комфортно. Из областного бюджета на разработку таких предложений и проведение мониторинга гидрологической обстановки выделено 4,3 млн рублей.

На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена", расположенном между правым берегом Волги и Мамаевым курганом, пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис - Англия (группа G, 18 июня), Нигерия - Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия - Египет (группа A, 25 июня), Япония - Польша (группа H, 28 июня).