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Белгородский губернатор распорядился выделить 1 млн руб. семье, погибшей в крушении Ан-148

Общество
20 февраля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля

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ТАСС, 20 февраля. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение о выделении 1 млн рублей семьей местной жительницы, погибшей в крушении пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщается в документе, подписанном главой региона.

"В целях оказания материальной помощи родственникам Дмитренко Ю. Н., погибшей в результате крушения самолета Ан-148 в Московской области 11 февраля, выделить администрации губернатора Белгородской области из резервного фонда правительства области 1 млн рублей для выплаты материальной помощи Бугаковой Н. Н., матери погибшей", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства региона.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля выполнял рейс из Москвы в Орск Оренбургской области, когда потерпел крушение через несколько минут после взлета. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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Белгородская область Крушение Ан-148 в Подмосковье
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