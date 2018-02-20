Опрос: американцы считают КНДР своим главным врагом

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американцы в настоящее время считают своим "главным врагом" КНДР. Это показали обнародованные во вторник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup.

Самое большое число негативных откликов пришлось на долю Пхеньяна - 51%, что, по мнению специалистов, отражает тревогу американцев по поводу ядерной и ракетной программ КНДР, а также "войны слов" между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые выясняют, у кого "ядерная кнопка больше".

На втором месте оказалась Россия - ее назвали 19% опрошенных. "Тому способствовали, вероятнее всего, предъявляемые России обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, - подчеркивают исследователи. - Среди респондентов-демократов Россию считают "врагом" 30%, в то как среди республиканцев - 9%".

Третье место занял Китай. Пекин "рассматривается главным образом как экономическая угроза для США", указали эксперты.

Замыкают пятерку Иран (7%) и Ирак (2%). "Американцы полагают, что Иран представляет военную угрозу для США, - отметили исследователи. - С 2001 по 2008 год Ирак занимал первую или вторую позиции в аналогичных опросах".

В исследовании, проведенном 1-10 февраля, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 4%.