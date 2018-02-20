Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: американцы считают КНДР своим главным врагом

Общество
20 февраля, 18:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, февраля. /ТАСС

Второе место в списке врагов занимает Россия, а третье - Китай, следует из исследования, проведенного социологической службой Gallup

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Chung Sung-Jun/Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американцы в настоящее время считают своим "главным врагом" КНДР. Это показали обнародованные во вторник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup.

Самое большое число негативных откликов пришлось на долю Пхеньяна - 51%, что, по мнению специалистов, отражает тревогу американцев по поводу ядерной и ракетной программ КНДР, а также "войны слов" между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые выясняют, у кого "ядерная кнопка больше".

На втором месте оказалась Россия - ее назвали 19% опрошенных. "Тому способствовали, вероятнее всего, предъявляемые России обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, - подчеркивают исследователи. - Среди респондентов-демократов Россию считают "врагом" 30%, в то как среди республиканцев - 9%".

Третье место занял Китай. Пекин "рассматривается главным образом как экономическая угроза для США", указали эксперты.

Замыкают пятерку Иран (7%) и Ирак (2%). "Американцы полагают, что Иран представляет военную угрозу для США, - отметили исследователи. - С 2001 по 2008 год Ирак занимал первую или вторую позиции в аналогичных опросах".

В исследовании, проведенном 1-10 февраля, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама