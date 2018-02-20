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В Архангельске открылся фестиваль творческой молодежи городов воинской славы

Общество
20 февраля, 18:51 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, февраля. /ТАСС

В программе фестиваля конкурс исполнительского художественного творчества в номинациях "вокал", "хореография" и "художественное слово"

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев "Помним. Гордимся. Верим" открылся во вторник вечером в Архангельске. На него собралось более ста участников из 17 городов, передает корреспондент ТАСС.

"Это восьмой по счету фестиваль. Решение о проведении фестиваля было принято после присвоения Архангельску 5 декабря 2009 года звания "Город воинской славы". В первом фестивале в феврале 2011 года участвовало всего пять городов, в этом году у нас 17 городов-участников", - сказала ТАСС заместитель главы по социальным вопросам администрации Архангельска Светлана Скоморохова.

К постоянным участникам фестиваля относятся представители Великих Лук, Севастополя, Санкт-Петербурга и Наро-Фоминска, впервые в этом году принимают участие коллективы из Выборга и Коврова. "Сегодня каждая команда на открытии представляет "визитку" своего города, завтра начнутся конкурсы, а 23 февраля состоится подведение итогов и гала-концерт", - сказала Скоморохова.

Кроме того, открылась выставка конкурсных фоторабот "Я помню. Я горжусь". В программе фестиваля конкурс исполнительского художественного творчества в номинациях "вокал", "хореография" и "художественное слово".

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