В Архангельске открылся фестиваль творческой молодежи городов воинской славы

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев "Помним. Гордимся. Верим" открылся во вторник вечером в Архангельске. На него собралось более ста участников из 17 городов, передает корреспондент ТАСС.

"Это восьмой по счету фестиваль. Решение о проведении фестиваля было принято после присвоения Архангельску 5 декабря 2009 года звания "Город воинской славы". В первом фестивале в феврале 2011 года участвовало всего пять городов, в этом году у нас 17 городов-участников", - сказала ТАСС заместитель главы по социальным вопросам администрации Архангельска Светлана Скоморохова.

К постоянным участникам фестиваля относятся представители Великих Лук, Севастополя, Санкт-Петербурга и Наро-Фоминска, впервые в этом году принимают участие коллективы из Выборга и Коврова. "Сегодня каждая команда на открытии представляет "визитку" своего города, завтра начнутся конкурсы, а 23 февраля состоится подведение итогов и гала-концерт", - сказала Скоморохова.

Кроме того, открылась выставка конкурсных фоторабот "Я помню. Я горжусь". В программе фестиваля конкурс исполнительского художественного творчества в номинациях "вокал", "хореография" и "художественное слово".