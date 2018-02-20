В Северной Осетии откроются центры инновационного творчества для молодых ученых

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили около 3 млн рублей на создание в районах республики филиалов республиканского Центра молодежного инновационного творчества FabLab Alania, сообщил министр экономического развития региона Казбек Томаев во вторник на заседании правительства республики.

"Мы планируем создать в районах республики в целях поддержки прикладных исследований начинающих ученых филиалы республиканского Центра молодежного инновационного творчества FabLab Alania. Такой центр уже действует во Владикавказе. На эти нужды из федерального бюджета было выделено около 3 млн рублей", - сказал Томаев.

Выступивший на заседании председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев отметил важность создания таких центров именно в сельской местности, так как они будут способствовать реализации научных проектов проживающих здесь молодых ученых.

FabLab Alania - центр молодежного инновационного творчества, созданный на базе Северо-Осетинского государственного университета, в котором созданы условия для занятий по программированию, 3D-моделированию, робототехнике, дизайну и другим направлениям.