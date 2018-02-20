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Трамп отверг обвинения в том, что домогался секретарши в Нью-Йорке в 2006 году

Общество
20 февраля, 19:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, февраля. /ТАСС

В общей сложности с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес президента США выступили 19 женщин

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны 35-летней американки Рейчел Крукс, обвиняющей его в сексуальных домогательствах в 2006 году.

"Женщина, которой я не знаю и с которой я, насколько я помню, никогда не встречался, с первой полосы [газеты] фейковых новостей The Washington Post рассказывает, что я ее целовал на протяжении целых двух минут в фойе [небоскреба в Нью-Йорке] "Трамп тауэр" 12 лет назад. [Этого] никогда не было! Кто будет устраивать такое в общественном месте при работающих камерах видеонаблюдения?" - написал, в частности, американский лидер в Twitter.

Крукс заявляет, что Трамп 11 января 2006 года полез к ней с непрошенными поцелуями, когда она подошла познакомиться с ним в фойе принадлежащего ему небоскреба в Нью-Йорке. Трампу тогда было 59 лет, Крукс - 22. Она работала секретаршей в одной из компаний, арендовавших офис в Trump Tower. В общей сложности с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Трампа выступили 19 женщин.

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