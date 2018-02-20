Трамп отверг обвинения в том, что домогался секретарши в Нью-Йорке в 2006 году

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны 35-летней американки Рейчел Крукс, обвиняющей его в сексуальных домогательствах в 2006 году.

"Женщина, которой я не знаю и с которой я, насколько я помню, никогда не встречался, с первой полосы [газеты] фейковых новостей The Washington Post рассказывает, что я ее целовал на протяжении целых двух минут в фойе [небоскреба в Нью-Йорке] "Трамп тауэр" 12 лет назад. [Этого] никогда не было! Кто будет устраивать такое в общественном месте при работающих камерах видеонаблюдения?" - написал, в частности, американский лидер в Twitter.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 February 2018

Крукс заявляет, что Трамп 11 января 2006 года полез к ней с непрошенными поцелуями, когда она подошла познакомиться с ним в фойе принадлежащего ему небоскреба в Нью-Йорке. Трампу тогда было 59 лет, Крукс - 22. Она работала секретаршей в одной из компаний, арендовавших офис в Trump Tower. В общей сложности с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Трампа выступили 19 женщин.