Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карантин в школах и детсадах Северной Осетии продлен еще на неделю

Общество
20 февраля, 19:14 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, февраля. /ТАСС

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 22%, сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах и детсадах Северной Осетии будут возобновлены 26 февраля в связи с продлением карантина из-за гриппа и ОРВИ, сообщила во вторник пресс-служба минобрнауки республики.

Ранее карантин был объявлен с 14 февраля из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ.

"Карантин в школах и детсадах республики продлен до 26 февраля. Соответствующие рекомендации по итогам мониторинга ситуации были даны Роспотребнадзором. Занятия планируется возобновить 27 февраля", - говорится в сообщении.

В настоящее время эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 22%, по Владикавказу - более чем на 1,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама