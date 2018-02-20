Карантин в школах и детсадах Северной Осетии продлен еще на неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах и детсадах Северной Осетии будут возобновлены 26 февраля в связи с продлением карантина из-за гриппа и ОРВИ, сообщила во вторник пресс-служба минобрнауки республики.

Ранее карантин был объявлен с 14 февраля из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ.

"Карантин в школах и детсадах республики продлен до 26 февраля. Соответствующие рекомендации по итогам мониторинга ситуации были даны Роспотребнадзором. Занятия планируется возобновить 27 февраля", - говорится в сообщении.

В настоящее время эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 22%, по Владикавказу - более чем на 1,5%.