Ректор МГИМО: Россия и Польша продолжают работу над учебником по истории

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия и Польша продолжают свои совместные усилия над разработкой учебника по истории, сообщил во вторник журналистам ректор МГИМО Анатолий Торкунов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России" под руководством депутата Адальби Шхагошева.

"Работа с польскими коллегами продолжается, в том числе по подготовке совместного учебника истории. И над этим работает Институт всеобщей истории [РАН], академик [Александр] Чубарьян", - отметил ректор МГИМО.

Торкунов до марта 2017 года являлся сопредседателем Российско-польской группы по сложным вопросам, контакты в рамках которой были приостановлены с 2014 года. Дипломат признался, что не знает, когда группа возобновит свою работу. "И вообще нужно ли это? - задался он вопросом. - Мне кажется, что мы должны открыть новую страницу во взаимоотношениях с нашими польскими друзьями и коллегами и думать не только о прошлом".

"Если говорить о возобновлении существующих форматов взаимодействия с нашими польскими коллегами, то надо говорить не только об этой группе. У нас было много интересных важных форматов. И восстанавливать только эту группу было бы неразумно", - отметил он.

"Конечно, прошлое нас волнует, интересует история наших отношений. Но мне хотелось, чтобы мы поговорили о настоящем и о будущем, а мы только разжигаем страсти прошлым", - заключил ректор МГИМО.

Российско-польская группа по сложным вопросам

Группа по сложным вопросам России и Польши была создана в 2002 году, когда Варшаву с визитом посетил президент России Владимир Путин. Она состоит из российских и польских ученых и экспертов, которые обсуждают самые трудные проблемы, связанные с совместной историей. В 2010 году группой был выпущен совместный труд по истории отношений двух стран в XX веке "Белые пятна, черные пятна". Ранее ее члены регулярно встречались, однако в последние три года такие контакты организовать не удавалось: очередное заседание должно было состояться еще в июне 2014 года, но сроки постоянно переносились.

В последний период своей работы члены группы добивались обнародования документов, касающихся так называемой августовской облавы, то есть операции НКВД по ликвидации польского подполья в 1945 году. Благодаря усилиям группы состоялась историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Польской епископской конференции архиепископом Юзефом Михаликом.

Сотрудничество вузов РФ и Европы

Сотрудничество российских и европейских вузов развивается, несмотря на санкции и русофобскую пропаганду.

"Надо отдать должное нашим европейским академическим коллегам. Они, несмотря на такую русофобскую пропаганду, не идут на свертывание связей, а напротив, смотрят в будущее", - сказал дипломат.

"У нас очень широкое сотрудничество с [зарубежными] вузами: с польскими вузами (у нас нет совместной магистерской программы, но у нас есть обмен студентами, он продолжается), у нас совместные магистерские программы [с вузами] Германии, Франции, Испании, Норвегии, Италии", - уточнил ректор МГИМО.

По словам Торкунова, "для ученых вообще характерно видеть не только сегодняшний день, но и думать о будущем". "Если мы не будем готовить людей, которые готовы к сотрудничеству, я имею в виду молодых специалистов, тогда и будущего такого не будет. Что, мы будем жить с новыми разделительными линиями с Европой? Это просто невозможно в нашей жизни", - заключил он.