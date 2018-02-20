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На Ставрополье расширится спектр высокотехнологичной медицинской помощи

Общество
20 февраля, 19:33 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

Министр здравоохранения региона Виктор Мажаров сообщил, что сейчас высокотехнологичную медицинскую помощь в крае оказывают 18 лечебных учреждений

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СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Количество учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличится в Ставропольском крае в 2018 году. Несколько организаций готовятся к получению соответствующей лицензии, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

"На сегодняшний день 18 лечебных учреждений в Ставропольском крае оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, еще три-четыре года назад таких учреждений были единицы. Сейчас еще ряд лечебных учреждений собираются лицензироваться и приступить к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал он.

В спектре высокотехнологичной медицинской помощи в крае появятся эндопротезирование (замена суставов имплантатами), различные виды операций с применением эндоскопического оборудования, которое помогает избежать больших разрезов при вмешательстве, и другие виды. "Ряд медицинских учреждений, используя новые методики, получив современное оборудование, подают заявки на получение лицензии, и в будущем они будут работать именно в части оказания такой помощи", - пояснил он.

По данным министерства, в 2017 году 13,5 тыс. жителей края получили высокотехнологичную помощь в учреждениях региона и федеральных клиниках (на 1 тыс. больше, чем в 2016 году). В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь в крае оказывала только краевая клиническая больница, сейчас таких учреждений 18. Они поводят артроскопические, костно-пластические, нейрохирургические и другие операции.

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