В Дипломатической академии МИД РФ почтили память Виталия Чуркина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Коллеги и друзья постпреда России при ООН (2006-2017) Виталия Чуркина, ушедшего из жизни ровно год назад, собрались во вторник в Дипломатической академии МИД РФ. На памятной конференции делились воспоминаниями о различных этапах жизненного пути дипломата, выполнении им профессионального долга, порой с риском для жизни, а также нестандартных решениях в работе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, друг Чуркина, особо подчеркнул, что тот был многогранной личностью, высокопрофессиональным, высокоэрудированным дипломатом, "одновременно очень разносторонним человеком, живым, веселым, с хорошим чувством юмора".

"Максимально он раскрыл свои таланты в Нью-Йорке. Его любили как человека и профессионала даже те, кто не соглашался с ним по политическим проблемам, либо соглашался, но, в силу позиции своего правительства, не мог сказать об этом открыто", - отметил глава МИД РФ.

Яркие личности живут рядом

Работа в ООН в Нью-Йорке никогда не была сахаром, отметил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Пять лет совместной работы с Виталием Ивановичем на посту его заместителя научили меня многому, - рассказал он. - С 2010 по 2014 годы происходили кризис за кризисом: "арабская весна", бомбежка Ливии, война в Сирии, Йемен, Украина, Крым, Донбасс, всякие африканские сюрпризы с госпереворотами. Всего хватало".

По словам дипломата, его бывший шеф работал на износ, 24 часа в сутки, "Виталий Иванович учил всегда брать с собой мобильный". "Он всегда советовался не только со своими замами, но и с молодежью, экспертами, вникал в суть проблемы, - продолжил заместитель министра. - Легкость, улыбка, элегантность - это то, каким Чуркин представал перед нами на экранах в ходе многочисленных интервью".

"При этом атмосфера, в которой приходилось работать, была далека от идеальной, поэтому в такой ситуации глава "малого МИД", как называют постпредство, мог быть резким, но всегда сохранял выдержку, никогда не скатывался до оскорблений. Это был пример для подражания, каким надо быть дипломатом, - сказал Панкин. - Яркие личности живут и учатся в обычной школе. Он очень любил свою семью, друзей и работу, полностью этому отдавался".

Достояние страны

С Виталием Чуркиным в МИД появился совершенно другой жанр дипломатии - свободного мышления и общения с окружающим миром, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Чуркина приводили в пример - смотрите, как можно выступать, - сказал Косачев. - Творчество, работа и жизнь Виталия Ивановича становилась достоянием для нас, тогда еще совсем "зеленых" дипломатов".

В свою очередь Леонид Слуцкий, возглавляющий думский комитет по международным делам, обратил внимание, что какая бы ни была нагрузка, постпред никогда не выбивался из колеи. "Организовывал все, чтобы мы выглядели не просто достойно, а одерживали дипломатические победы, - отметил парламентарий. - Он воспитал десятки людей, этот опыт уже никуда не денется".

Дипломат и сопромат

По мнению ректора МГИМО (У) МИД РФ, академика Анатолия Торкунова, работавшего с Чуркиным в посольстве СССР в Вашингтоне, "постпред каждый день вел в ООН интеллектуальный бой". "Он был одним из лучших на курсе. В зачетке все "отлично", - привел Торкунов данные личного дела студента Чуркина. - Виталий учил монгольский язык и, как утверждают специалисты, изучение монгольского, корейского, вьетнамского и любого другого восточного языка - это как в техническом вузе сопромат".

Ректор рассказал, как институтские кадры разрешили начинающему дипломату досрочно сдать выпускной экзамен по языку, чтобы тот мог устроиться в отдел переводов МИД. "Он несколько дней всего там практиковался, а уже поработал с делегациями на уровне вице-президента Гамбии, замглав Ливии и Ливана", - отметил Торкунов.

Он также выразил надежду, что вскоре удастся издать мемуары дипломата, "издательство уже ждет".

На вершине мировой политики

Директор информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов огласил послание генсекретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. "Дипломатическая карьера посла Чуркина привела его на самую вершину международной политики, - говорится в послании. - Его жизнь была полна событиями и достижениями, а свою карьеру он посвятил общественному служению, в первую очередь народу России, а в более широком отношении - всему международному сообществу и ООН. Виталий Чуркин пользовался огромным уважением своих коллег, вызывал у них восхищение".

Балканский период

Особого внимания заслуживает балканский период жизни дипломата в 1990-е годы в должности спецпредставителя президента по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии.

"В посольстве в Загребе в одном из залов Виталий Иванович собрал на встречу по прекращению огня и разграничению полевых командиров, - вспоминает директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко. - Стороны категорически отказывались сесть за один стол переговоров, но карта по разграничению была одна, и встреча оказалась на грани срыва, и тогда Виталий Иванович вдруг увидел на стене очертания заклеенной обоями двери. Выбив двухстворчатую дверь, говорит: "Ставьте сюда стол". Таким образом спас совещание".

Были в работе Чуркина и опасные моменты: переговоры в зонах безопасности в Боснии под бомбежками НАТО. "Один раз в Боснии БТР чуть не упал в пропасть. Виталий Иванович вышел из него, снег по колено. Помог старый сербский солдат и говорит: "Это примета, господин Чуркин, вы долго проживете и умрете на боевом посту, к сожалению, сбылась лишь часть предсказания", - поделился воспоминаниями Боцан-Харченко.

По его словам, за 24 часа Чуркин успевал провести в Женеве заседание контактной группы, затем прилетал на территорию бывшей Югославии, потом проводил пресс-конференцию в Белграде или в Москве, а заканчивался день отчетом в Госдуме.

Он убежден, что опыт российского дипломата как посредника, его миротворческая деятельность должны изучаться.

Благодарность сербов и осетин

Представитель посольства Сербии в Москве особо подчеркнул, что сербы "с большой любовью вспоминают Виталия Чуркина и никогда его не забудут".

В свою очередь посол Южной Осетии Знаур Гассиев заявил, что все жители республики восприняли уход из жизни постпреда РФ как личную утрату. "В те дни августа 2008 года (вооруженная агрессия Грузии против Южной Осетии) мы все смотрели на Россию, верили в ее сильное слово, и оно прозвучало из уст Виталия Ивановича", - сказал посол.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Как сообщили в МИД РФ, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.