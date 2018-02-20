Семье погибшего в ДТП в Перми ребенка выплатят страховку около 2 млн рублей

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Родственники погибшего ребенка в столкновении двух автобусов в Перми, которое произошло утром во вторник, получат страховую выплату до 2,025 млн рублей. Также страховку получат и пострадавшие пассажиры, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб во вторник в аварии с участием двух автобусов в Перми, еще два человека доставлены в больницу. Следственный комитет по Мотовилихинскому району Перми по факту аварии возбудил два уголовных дела - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

"Родственникам погибшего школьника и пассажирам, пострадавшим в ДТП с двумя автобусами в Перми, положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков... Ответственность перевозчика застрахована в страховой компании "ВСК". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты", - говорится в сообщении.