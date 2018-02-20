Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2018 году проект "Бережливая поликлиника" охватит 80% крупных медучреждений Ставрополья

Общество
20 февраля, 20:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

Проект предусматривает полное изменение системы работы учреждений, добавил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника" охватит 80% крупных поликлиник Ставропольского края до конца 2018 года, рассказал во вторник журналистам министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

"Несколько поликлиник у нас уже работают в рамках этой программы, до конца 2018 года мы планируем, что порядка 80% амбулаторно-поликлинического звена крупных поликлиник будут работать в этой программе, планируется перестроить их работу", - сказал он.

По словам Мажарова, в регионе бережливые технологии уже внедрены в одной взрослой и одной детской поликлинике Ставрополя, а также в поликлинике города Изобильного. Проект предусматривает полное изменение системы работы учреждений.

"Регистраторы будут работать непосредственно с пациентами, не будут отвлекаться на звонки, телефонные вызовы предполагается обрабатывать в колл-центре. В обязательном порядке в поликлиниках будут работать администраторы, которые смогут давать посетителям все пояснения", - пояснил Мажаров.

Переход на новую систему предусматривает изменение структуры приема анализов, приема специалистов первичного звена. В регионе, по данным Ставропольстата, работают более 120 врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, в одну смену они могут принять более 57 тыс. человек.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. По данным Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама