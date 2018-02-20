В 2018 году проект "Бережливая поликлиника" охватит 80% крупных медучреждений Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника" охватит 80% крупных поликлиник Ставропольского края до конца 2018 года, рассказал во вторник журналистам министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

"Несколько поликлиник у нас уже работают в рамках этой программы, до конца 2018 года мы планируем, что порядка 80% амбулаторно-поликлинического звена крупных поликлиник будут работать в этой программе, планируется перестроить их работу", - сказал он.

По словам Мажарова, в регионе бережливые технологии уже внедрены в одной взрослой и одной детской поликлинике Ставрополя, а также в поликлинике города Изобильного. Проект предусматривает полное изменение системы работы учреждений.

"Регистраторы будут работать непосредственно с пациентами, не будут отвлекаться на звонки, телефонные вызовы предполагается обрабатывать в колл-центре. В обязательном порядке в поликлиниках будут работать администраторы, которые смогут давать посетителям все пояснения", - пояснил Мажаров.

Переход на новую систему предусматривает изменение структуры приема анализов, приема специалистов первичного звена. В регионе, по данным Ставропольстата, работают более 120 врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, в одну смену они могут принять более 57 тыс. человек.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. По данным Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.