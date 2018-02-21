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Васильева открыла школу с преподаванием русского языка на востоке Ливана

Общество
21 февраля, 0:25 UTC+3 ШМИСТАР /Ливан/ 21, февраля. /ТАСС

Глава Минобрнауки отметила, что открытие учебного заведения в одном из культурно-исторических центров Ближнего Востока свидетельствует от растущем интересе к русскому языку и литературе

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ШМИСТАР /Ливан/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой совершила во вторник поездку в долину Бекаа на восток Ливана. В городке Шмистар гости из России приняли участие в торжественной церемонии открытия школы с преподаванием русского языка, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Она создана при Международном лицее Бекаа, где с 2017 года учащиеся изучают русский язык на постоянной основе.

Дети преподнесли членам делегации цветы и прочитали приветствия на русском языке, а затем исполнили несколько известных песен, включая "Катюшу" и "Смуглянку". В своем выступлении перед местной общественностью Васильева отметила, что "открытие школы в одном из культурно-исторических центров Ближнего Востока, поблизости от античного Баальбека, свидетельствует от растущем интересе к русскому языку и литературе". "Уверена, что в скором будущем выпускники вашей школы станут достойными студентами российских вузов и буду изучать те специальности, в которых нуждается для своего развития Ливан", - подчеркнула она. Министр подарила школе произведения русских классиков и учебники, адаптированные для арабских учеников.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, который также участвовал в торжественной церемонии, преподнес директору школы Риме Насиф потрет М. В. Ломоносова. "Возможно, ваша школа когда-нибудь будет носить имя этого великого ученого, основавшего Московский университет", - отметил он. Садовничий рассказал о школе для одаренных детей при МГУ, где созданы оптимальные условия для раскрытия юных талантов.

В беседе с корреспондентом ТАСС учительница Татьяна Шехаде сообщила, что русскому языку обучаются в Шмистаре 465 детей с 1 по 8 классы. "Вскоре мы запустим также программу по обучению языку подготовительных групп в детских садах", - указала она.

Глава Минобрнауки в рамках визита в Ливан участвовала в понедельник в работе первого форума Федерации российских и арабских университетов, который завершился подписанием свыше 20 соглашений о сотрудничестве между вузами РФ и арабских стран.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Садовничий, Виктор Антонович
Страны
Ливан Россия
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