Артиллеристы ЮВО запустят девять разных салютов в девяти городах юга России на 23 февраля

ТАСС, 21 февраля. Девять видов салютов покажут артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов ("Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега-1, 2, 4" различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено- красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, военнослужащие используют более 3 тыс. фейерверочных зарядов и около 2,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Салюты будут проведены во всех девяти городах в 21:00 мск 30 залпами с темпом в 30 секунд, разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте 250-300 метров. При этом впервые салютные артиллерийские дивизионы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, проведут праздничный салют в Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Всего к проведению салютов привлекут свыше 350 военнослужащих, будет задействовано около 90 единиц различных орудий, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС и ЗИС-3 и другие, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 125 мм пусковые фейерверочные комплексы "Радуга".