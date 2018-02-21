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Новое отделение реанимации открылось в Камчатской краевой детской больнице

Общество
21 февраля, 3:42 UTC+3

В новом отделении появилась отдельная манипуляционная, ожоговая палата и изолятор для новорожденных

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ТАСС. 21 февраля. Новое отделение реанимации начало работу в Камчатской краевой детской больнице. Как сообщили в среду в пресс-службе краевого правительства, работы по реконструкции проводились в рамках исполнения поручений президента РФ по развитию материально-технической базы детских медицинских учреждений.

"Первых пациентов приняло новое отделение реанимации в Камчатской краевой детской больнице. <…> В общей сложности на реконструкцию и переоборудование реанимации детской больницы из краевого бюджета было затрачено больше 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

После проведения капитального ремонта в реанимационном отделении были созданы оптимальные условия для работы персонала и пребывания детей.

"Для нового отделения анестезиологии и реанимации отведены обособленные помещения, выделены блоки для раздельного размещения новорожденных и детей старшего возраста. Во всех помещениях проведен капитальный ремонт, проложены сети централизованной подачи кислорода. Также приобретено дополнительное оборудование, в том числе, для выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Камчатского края Татьяну Лемешко.

В новом отделении реанимации появилась отдельная манипуляционная, ожоговая палата и изолятор для новорожденных.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, с 2010 года обеспеченность учреждений здравоохранение Камчатки современным медоборудованием увеличилась в разы (эндоскопическим и УЗИ в 2 раза, компьютерными томографами в 2,5 раза, рентген аппаратами на 27%). В 2017 году на закупку нового оборудования для медучреждений Камчатки было направлено 288,7 млн рублей, а на 2018 год запланировано 443,6 млн рублей. Финансовое обеспечение сферы здравоохранения Камчатского края на 2018 год составит 15 млрд рублей, что на 5,1% больше чем в 2017 году.

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