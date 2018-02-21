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В Якутии разработали электронные разговорники исчезающего юкагирского языка

Общество
21 февраля, 4:33 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 21, февраля. /ТАСС

Юкагирский язык представлен на портале двумя диалектами - лесных и тундренных юкагиров

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ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Якутские ученые разработали тематические компакт-диски и электронные разговорники исчезающего юкагирского языка, которые размещены на интернет-портале коренных малочисленных народов Севера. Об этом ТАСС сказал в среду заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

"В рамках проекта были организованы экспедиции в арктические улусы республики, на Чукотку, Камчатку и Хабаровский край. Собран материал по эвенам, эвенкам, юкагирам, долганам, чукчам, нанайцам, негитальцам, удэгейцам и корякам. Первым и наиболее проработанным народом, представленным на портале arctic-megapedia.ru, стали юкагиры", - сказал он, отметив, что в дальнейшем ученым предстоит продолжить работу по сбору контента для арктического портала по другим языкам.

Ученый отметил, что юкагирский язык представлен на портале двумя диалектами - лесных и тундренных юкагиров. "Существуют две этнические группы юкагиров - лесные (самоназвание одул) и тундренные (самоназвание вадул). Они значительно отличаются друг от друга по языку, особенностям материальной и духовной культуры", - пояснил он. Местом компактного проживания лесных юкагиров является село Нелемное Верхнеколымского района, а тундренных - село Андрюшкино Нижнеколымского района Якутии.

Юкагирский язык, по словам эксперта, относится к исчезающим языкам мира. "На языке лесных юкагиров сегодня говорят менее 10 человек. Несмотря на это, юкагиры проявляют больший интерес к родному языку и культуре, желают изучать язык своих предков", - отметил он.

Проект по созданию Арктического портала реализуется специалистами Северо-Восточного федерального университета совместно с научными сотрудниками Института гуманитарных исследований и проблем коренных малочисленных народов Севера СО РАН и членами Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) с 2011 года.

Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз Северо-Востока России, образован на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В состав университета входят 13 институтов, пять факультетов, шесть научно- исследовательских институтов, два колледжа. СВФУ имеет филиалы в трех городах - в Мирном, Нерюнгри, Анадыре.

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