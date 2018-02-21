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Власти выделили 7,5 млн рублей на ремонт оборванного ураганом моста в Забайкалье

Общество
21 февраля, 4:35 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 21, февраля. /ТАСС

Планируется, что мост введут в эксплуатацию уже 1 апреля 2018 года

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ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова выделила 7,5 млн рублей из регионального резервного фонда для восстановления подвесного моста между селами Жиндо и Хилкотой, оборванного сильным ветром весной 2017 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"Объект будет введен в эксплуатацию до 1 апреля этого года", - сказали в пресс-службе.

По данным муниципальных властей, строители уже забетонировали колонны опорного фундамента и сейчас занимаются восстановлением мачт подвесного моста, доставкой специальных несущих тросов с завода "Северсталь". Закуплен пиломатериал для настила.

Жиндо и Хилкотой - два небольших села в бассейне реки Чикой на юго-западе Забайкальского края. Подвесной мост, который их соединяет, был почти полностью разрушен ураганным ветром весной 2017 года. По информации региональных СМИ, во время происшествия травмы получила 22-летняя девушка.

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