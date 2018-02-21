Более 9 млн рублей потратят на организацию выборов в труднодоступных местах Колымы

ТАСС, 21 февраля. Избирательная комиссия Магаданской области намерена потратить более 9 млн рублей на организацию голосования в труднодоступных местах Колымы. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

"Только на авиаперелеты членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) заложено более 9 млн рублей. Такая большая сумма необходима, потому что полеты продолжительные - необходимо добираться до маяков, гидрометеостанций. На эти цели мы тратим немало средств, даже если там три-четыре избирателя", - сказал Жуков.

Он уточнил, что в основном в труднодоступные места Колымы члены ТИК добираются автотранспортом. "Его в рамках действующего законодательства оказания содействия избирательным комиссиям предоставляют органы местного самоуправления на безвозмездной основе", - уточнил председатель облизбиркома.

По его словам, на Колыме досрочно проголосовать на выборах президента смогут около 3,5-4 тыс. человек, находящихся в труднодоступных районах. Это сотрудники золотодобывающих предприятий, оленеводческих бригад, рыбаки на судах, смотрители маяков и другие. Досрочное голосование начнется 26 февраля.

Жуков сообщил, что в Магаданской области подано около 800 заявлений для голосования по месту нахождения. "Это без учета портала госуслуг, - уточнил он. - Пока лидером по приему заявлений являются ТИК, туда граждане обращаются чаще, чем в МФЦ. 90% заявлений - это внутриобластная миграция".

"В целом наблюдается баланс по исключению - включению в списки. Даже некоторый прирост есть - около 33 избирателей появилось, это, вероятно, вахтовики, которые приезжают на работу в Магаданскую область из других регионов РФ", - отметил Жуков.

Выборы на Колыме

В Магаданской области выборы президента страны пройдут на 87 стационарных избирательных участках. Кроме того, 14 избирательных участков будут работать на морских судах. Все участки будут оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения безопасности выборов и прозрачности голосования.

По данным областной избирательной комиссии Магаданской области, на 1 июня 2017 года в регионе зарегистрировано более 107 тыс. избирателей. Кроме того, избирательные участки будут соответствовать необходимым требованиям по обеспечению голосования для маломобильных граждан.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.