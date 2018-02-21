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Коллегия судей начала рассмотрение жалоб на приговор новосибирскому экс-губернатору

Общество
21 февраля, 4:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, февраля. /ТАСС

В октябре 2017 года суд приговорил экс-главу Новосибирской области к трем годам заключения условно

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НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия Новосибирского областного суда в среду начала рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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В октябре 2017 года суд первой инстанции признал его виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска и приговорил к трем годам заключения условно.

"Судебное заседание апелляционной инстанции объявляется открытым", - сказала председательствующая судья Галина Пудовкина.

В Новосибирский областной суд были поданы три апелляционные жалобы - по одной от каждого из защитников Юрченко. Прокуратура решение суда первой инстанции не обжаловала.

Дело Юрченко

Центральный райсуд Новосибирска 20 октября 2017 года признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условного лишения свободы. Гособвинение просило для Юрченко четыре года реального лишения свободы.

Суд постановил, что в 2010 году Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал письменное указание об отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать участок фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40 млн рублей.

Обвинение вменяло Юрченко ущерб в размере 14 млн рублей недополученной прибыли компании, но суд отказался от этой части обвинения. В приговоре значится ущерб в размере 135 тыс. рублей - деньги, затраченные на проведение отмененного аукциона. Компания может взыскать их, подав гражданский иск.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит более 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Юрченко с самого начала вину не признавал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия. Приговор суда он назвал неправосудным.

Юрченко был отправлен в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия президента.

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