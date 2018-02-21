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В Гаване открылась фотовыставка, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве

Общество
21 февраля, 5:18 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

На экспозиции представлены около 30 снимков, а также фотокопии важных архивных документов

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Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский на открытии выставки, посвященной Сталинградской битве

Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский на открытии выставки, посвященной Сталинградской битве

© Андрей Бекренев/ТАСС

ГАВАНА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка, посвященная 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве, открылась во вторник в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны.

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Выставка выстроена в хронологическом порядке. Каждый ее раздел посвящен определенному этапу битвы на Волге: тяжелым боям на подступах к Сталинграду, ожесточенному противостоянию на улицах, героическому наступлению советских войск и водружению Красного знамени в центре города.

"Битва под Сталинградом считается самым кровопролитным сражением в мировой истории. Она продлилась почти семь месяцев и стала переломным моментом Второй мировой войны. Куба всегда будет благодарна советским воинам за этот подвиг", - сказал, открывая выставку, директор Музея революции Хосе Андрес Перес.

На экспозиции представлены около 30 снимков, а также фотокопии важных архивных документов. Внимание посетителей привлекла фотография, на которой запечатлено вручение премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем 29 ноября 1943 года в Тегеране Иосифу Сталину меча Сталинграда. Этот меч был выкован по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным защитниками города.

"Сегодня нередки попытки подвергнуть ревизии историю Второй мировой войны. Главная цель этой экспозиции - напомнить о великом подвиге советского народа", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. Он также поздравил присутствовавших российских соотечественников с наступающим Днем защитника Отечества.

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн человек, потери советской армии составили порядка 1,2 млн человек.

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