В Ирутске открылось отделение медицинской реабилитации для детей раннего возраста

ТАСС. 21 февраля. Отделение медицинской реабилитации для детей раннего возраста открылось на базе детской клинической больницы в Иркутске, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"На базе ОГАУЗ "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница" создано отделение медицинской реабилитации для детей раннего возраста. Учреждение рассчитано на 45 коек, в нем будет осуществляться комплексная медицинская реабилитация детей младшего возраста и профилактика социального сиротства", - говорится в сообщении.

Медицинскую реабилитацию в отделении будут получать недоношенные и маловесные дети, рожденные с массой тела менее 1,5 кг на сроке беременности меньше 33 недель, дети с выявленными нарушениями и дети с серьезными трудностями в контакте, с подозрением на ранний детский аутизм.

"Первых пациентов отделение примет 1 марта. В настоящее время развернуто 15 коек. В отделении будет проходить не только физическая, но и социальная реабилитация детей в возрасте от рождения до четырех лет, имеющих нарушения здоровья", - цитирует пресс-служба главного врача больницы Владимира Новожилова.

В реабилитации пациентов специалисты будут использовать кинезиотерапию, ЛФК, массаж, электро- и физиолечение, психотерапию, медикаментозные и другие методы лечения.