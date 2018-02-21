Главаря группы "черных риелторов" приговорили в Забайкалье к пожизненному заключению

ЧИТА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд в среду приговорил организатора преступной группы "черных риелторов" Николая Борисенко к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Суд посчитал, что ограниченный срок лишения свободы не соответствует преступлениям, совершенным Борисенко, и его исключительной опасности", - сказала Михайлюк. По ее словам, лидер группы также приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей. Сообщников Борисенко приговорили к реальным срокам лишения свободы продолжительностью от трех до 19 лет.

Пресс-секретарь уточнила, что в вину Борисенко вменялись подстрекательство к убийству по найму свидетеля по его уголовному делу и пособничество в этом, убийство из корыстных побуждений для завладения квартирой и хищение большегрузной техники. Помимо Борисенко, на скамье подсудимых находились еще пятеро обвиняемых в хищении большегрузной техники.

Во время заседания обвиняемые, которые находились в клетке, не встали, когда судья оглашала приговор, двое из них при этом играли в шахматы.

Ранее Михайлюк сообщала ТАСС, что организованная преступная группа "черных риелторов" была создана в Чите в июне 2009 года, чтобы похищать квартиры через незаконное отчуждение по фиктивным договорам купли-продажи. В ход шли подделка подписей, взятки работникам Регистрационной палаты и другие методы. Организатором группы стал освободившийся из мест лишения свободы Борисенко.

Борисенко скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали в феврале 2013 года на границе с Казахстаном. Уголовное дело в отношении него расследовало Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

Повторное рассмотрение дела

В декабре 2014 года Забайкальский краевой суд приговорил Борисенко к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штрафы общей суммой 700 тыс. рублей и 1 млн рублей компенсации морального вреда. В октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила приговор краевого суда и передала уголовное дело Борисенко и пятерых подсудимых в тот же суд на новое разбирательство в ином составе.

Ранее в феврале коллегия присяжных признала Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения. Его сообщников присяжные также признали виновными.