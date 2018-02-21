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Муниципалитеты Приморья оказались не готовы к лесным пожарам в феврале

Общество
21 февраля, 6:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, февраля. /ТАСС

Пожары уже зафиксированы в пяти районах края

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ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Меры по предупреждению лесных пожаров в некоторых районах Приморском крае оказались недостаточными, констатировал первый вице-губернатор Александр Костенко на заседании комиссии при администрации края по предупреждению и ликвидации ЧС. По его словам, уже сейчас горят Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Пограничный и Октябрьский районы, а также Уссурийский городской округ.

"Нужно усиливать профилактическую работу с населением, совместно с УВД вести работу по выявлению виновников поджогов, направлять на территории больше патрулей и мобильных групп", - передает слова Костенко пресс-служба администрации Приморья.

Как сообщил ТАСС глава отдела ГО и ЧС Хасанского района Сергей Ефимцев, на территории зарегистрировано около 10 термоточек. "Мы снова вышли с ходатайством к краевой администрации о том, чтобы вернуть в район постоянную дислокацию подразделения краевой базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов, которое было расформировано здесь 2 января. Без этого скорость реагирования на сообщения об огне значительно увеличилась", - сказал Ефимцев.

По прогнозу Приморского гидрометцентра, в этом году значительная часть края подвержена угрозе засухи. Особо засушливыми будут Хасанский, Пограничный, Октябрьский районы и Уссурийский городской округ.

С начала 2018 года пожарные привлекались на тушение палов уже 149 раз, первые возгорания фиксировались в январе. Чаще всего - 60 раз - они возникали в Хасанском районе, который каждой весной становится лидером Приморского края по числу возгораний.

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