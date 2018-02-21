Кабмин утвердил перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании перечня из 30 госуслуг, предоставляемых на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу "одного окна". Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя", - отмечается в пояснительной записке.

Теперь на основе комплексного запроса граждане смогут получить ряд услуг со стороны МВД, Федеральной налоговой службы, Ростреестра, Росимущества, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.

Проект распоряжения внесен Министерством экономического развития России.