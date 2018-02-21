Топилин: новая программа "Доступная среда" ориентирована на реабилитацию инвалидов

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Госпрограмма "Доступная среда", которую президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2025 года, выйдет на днях и будет ориентирована на реабилитацию инвалидов, сообщил в среду на совещании в правительстве Новосибирской области министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Госпрограмма "Доступная среда" должна быть продлена до 2025 года, думаю, что на днях выйдет документ. Мы будем переформатировать программу в большей степени в сферу реабилитационных услуг и таких новых инструментов, как возможность сопровождаемого проживания инвалидов в привычной для них среде, по реформе психоневрологических интернатов", - сказал Топилин.

Также министерство труда и соцзащиты продолжит работу по софинансированию регионов по программе доступности среды. "Когда решение будет подписано, мы начнем формировать программу на 2019-2021 годы в новый бюджетный цикл", - добавил Топилин.

В январе 2018 года Путин поручил продлить госпрограмму после встречи с инвалидами и представителями профильных организаций по поддержке инвалидов. Кроме создания безбарьерной среды и обеспечения доступности разных объектов для инвалидов, программа должна решить вопрос их обеспечения техническими средствами реабилитации, в том числе с помощью электронного социального сертификата.