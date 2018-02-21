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Госдума вводит дополнительную оплату работы учителей, участвующих в проведении ГИА

Общество
21 февраля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Принятие инициативы не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечает автор законопроекта, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым предусматриваются выплаты учителям, участвующим не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и в целом в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, так называемым ГИА-9 и ГИА-11. Автором инициативы выступила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова ("Единая Россия").

Как утверждает разработчик, "анализ результатов мониторинга оплаты труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в субъектах РФ, показал, что по данному аспекту в ряде регионов страны имеются серьезные проблемы: труд педагогов не всегда оплачивается".

"В целом в отдельных регионах не осуществляется оплата педагогам за отработанное сверхурочное время при организации и проведении ГИА-9 либо такая оплата осуществляется только педагогам, задействованным при проведении ЕГЭ, а в некоторых регионах продолжают отмечаться случаи неоплаты труда педагогических работников и в части организации и проведения ЕГЭ", - указывает автор.

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие оплату труда "педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти [не только] в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим законодательством об образовании". При этом, отмечает депутат, принятие инициативы "не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и не приведет к новым финансовым обязательствам бюджетов других уровней".

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