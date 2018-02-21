Лаборатория экспериментальной хирургии открылась в Педиатрическом университете Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Лаборатория экспериментальной хирургии открылась в среду в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, на ее базе у студентов и ученых будет возможность проводить как оперативные вмешательства, так и научные исследования в современной операционной.

"Потребность в такой операционной назрела давно. Наши студенты проявляют огромный интерес к хирургии. Однако выучить хирурга исключительно за студенческой партой - невозможно. В экспериментальной операционной студенты смогут на практике познакомиться с операциями, отработать мануальные навыки, овладеть элементами эндовидеохирургии и микрохирургии", - отметил заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии и научный руководитель студенческого научного общества СПбГПМУ Георгий Багатурия.

Лаборатория экспериментальной хирургии стала новым структурным подразделением университета. В операционных, обеспеченных современной техникой и оборудованием, студенты смогут совершенствовать навыки хирургических вмешательств на экспериментальных животных, в том числе на кроликах и грызунах.

В университете также рассматривают лабораторию как площадку для апробации новых идей и методов в хирургии - к работе в ней примут участие аспиранты, клинические ординаторы и преподаватели. "В перспективе планируем организацию учебных циклов по освоению и совершенствованию элементов хирургической техники, проводить обучения врачей факультета постдипломного образования хирургического профиля", - добавили в вузе.

Лаборатория экспериментальной хирургии оснащена, среди прочего, 3D-принтером, а подготовка к операциям ведется под контролем практикующих хирургов клиники вуза на 3D-столе "Sectra", на котором в объемной проекции можно изучить поле оперативного вмешательства до мельчайших сосудов.

О вузе

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет является старейшим профильным вузом в России. Он был открыт 7 января 1925 года - тогда он назывался Институтом охраны материнства и младенчества. Институт появился на базе клинической больницы "В память священного коронования их Императорских Величеств", основанной в 1905 году.

Как сообщается на сайте вуза, СПбГПМУ входит в число 50 лучших научных учреждений в России. В университете работают более 60 кафедр и около 50 отделений, в год на его площадке проводятся более 12 тыс. операций детям из разных регионов России.