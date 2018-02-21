Дума поддержала проект о снятии с граждан обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона, которым предлагается снять с граждан необходимость доказывать, что у них нет задолженностей по оплате услуг ЖКХ.

Документ был внесен в Госдуму депутатами от "Справедливой России" и "Единой России". При этом единороссы включили его в список приоритетных инициатив в период весенней сессии.

Изменения предлагается внести в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ, которые предусматривают порядок оплаты субсидий или компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. По словам одного из авторов проекта, первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина ("Единая Россия"), сейчас, чтобы получить субсидии или компенсации по оплате услуг ЖКХ для некоторых категорий граждан, необходимо доказать, что задолженностей по оплате нет. Депутат уверен, что реализация предлагаемой нормы освободит граждан, как правило, пожилого возраста, от необходимости доказывать и собирать справки.

"Законопроектом предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (что является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан), установив, что факт наличия задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения", - говорится в документе.

Для проверки наличия у гражданина задолженности, согласно инициативе, уполномоченный по предоставлению субсидий орган должен использовать сведения о решении суда, которым и будет определяться их наличие.