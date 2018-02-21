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В КЧР прошли семинары и мастер-классы в рамках межрегиональной конференции педагогов

Общество
21 февраля, 18:39 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 21, февраля. /ТАСС

В трехдневной межрегиональной научно-практической конференции в КЧР участвовали более 130 учителей

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ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 130 учителей истории и обществознания приняли участие в выездных семинарах и мастер-классах, организованных в двух районах Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках трехдневной межрегиональной научно-практической конференции, посвященной современным подходам к преподаванию. Об этом сообщила ТАСС в среду заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Светлана Шебзухова. 

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"В третий день конференции были проведены семинары и мастер-классы в Адыге-Хабльском и Ногайском районах республики, куда приехали также педагоги из других муниципальных образований КЧР. В мероприятиях участвовали более 130 учителей. Делегаты конференции оценили ее работу высоко", - сказала Шебзухова.

По ее словам, обсуждались, в частности, актуальные вопросы перехода на новую систему преподавания истории, подготовки к ЕГЭ, была рассмотрена технология проведения ролевой игры на уроке права. Педагоги поговорили о том, как встроить финансовую грамотность в курс обществознания.

"Семинары и мастер-классы с учителями провели представили Центра основного и среднего общего образования корпорации "Российский учебник", Педагогического университета имени Герцена (Санкт-Петербург) и других вузов - соавторы учебников по истории и обществознанию", - добавила собеседница агентства.

Трехдневная межрегиональная научно-практическая конференция "Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях обновления содержания, принятия новых концепций и реализации ФГОС" (федеральных государственных образовательных стандартов) проводилась в Карачаево-Черкесии с 19 по 21 февраля. Организаторы конференции - корпорация "Российский учебник" и кафедра истории, обществознания и политологии Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования. Делегатами конференции стали представители Санкт-Петербурга, Москвы, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев.

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