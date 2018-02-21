Эксперт: в комиссиях по развитию Арктики должны быть специалисты по здоровью населения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экспертные советы и комиссии по развитию Арктики должны включать в себя рабочие группы по вопросам поддержания здоровья населения. Такое мнение выразил исполнительный директор Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (НП ЮНЕПКОМ) Виктор Усов на пленарной сессии III Международной конференции "Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов".

"Необходимо в рамках Госкомиссии по Арктике, действующих комиссий и советов на площадках Госдумы и Совета Федерации создавать рабочие комитеты и группы, связанные с медико-экологическими проблемами здоровья населения и персонала промышленных компаний, работающих в Арктической зоне РФ", - считает он.

Усов напомнил, что поддержание здоровья населения является одним из главных условий развития Арктики. По мнению эксперта, для решения проблем, связанных с "неблагоприятными условиями пребывания", необходимо также разрабатывать "межведомственные, межрегиональные и международные программы".

Экспертный совет по законодательному обеспечению развития Севера, Дальнего Востока, Арктики и приравненных к ним территорий был создан в Госдуме в 2017 году по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. К работе в экспертном совете приглашаются представители регионов, федеральной исполнительной власти, экспертного и научного сообщества, обсуждаются основные проблемы Севера. Основными направлениями работы совета являются вопросы человеческого капитала, экологии, экономики и национальной безопасности в Арктике.