Полпред президента в СЗФО призвал устранить очередь в ясли Вологодской области

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Очередь в детсады Вологодской области среди детей от полутора до трех лет должна быть устранена до 2020 года. Об этом сказал в среду в Вологде полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

"Вологодская область одной из первых выполнила поручения президента, и дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детсадах. Второй этап этой задачи - обеспечить детей от полутора до трех лет, это ясельная группа. До 2020 года эта задача должна быть полностью выполнена. Все семьи живут скромно, дополнительный заработок для мамы, которая отдает своего ребенка в детсад, - это дополнительный доход в семью", - сказал Беглов журналистам по итогам поездки.

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, за последнее годы в области было запущено в эксплуатацию рекордное количество школ и детских садов, сколько не строили "даже в советское время", решение задачи будет продолжено.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, с 2013 по 2017 год в области было введено около 11 тыс. дополнительных мест в детсадах. За пять лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 53 здания детских садов - 13 построено и 40 реконструировано и отремонтировано. В 2018 году запланирована реконструкция двух детских садов на 120 мест каждый в городе Череповце.