В Дагестане процедуру ЭКО в 2018 году пройдут 1,5 тыс. семей

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. семей в Дагестане бесплатно пройдут процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2018 году, что превысит показатели 2017 года в 1,5 раза, сообщили в среду в пресс-службе минздрава республики.

"Шанс стать родителями за счет государства получат 1,5 тыс. бесплодных пар в Дагестане в этом году. Это на 450 процедур больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

В 2017 году процедуру прошли свыше 1050 дагестанских семей. В республике лечение осуществляется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

"Порядка 350 семей смогут пройти ЭКО бесплатно непосредственно у дагестанских репродуктологов в республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции, где работают специалисты высочайшего класса", - уточнили в министерстве.

ЭКО - это метод лечения тяжелых случаев бесплодия, при которых зачатие естественным путем невозможно. Ранее сообщалось, что в республике выросло число бездетных пар, которым стала доступна процедура ЭКО, что помогает улучшать демографическую ситуацию в республике. Экстракорпоральное оплодотворение в Дагестане проводится с 2013 года, за это время с помощью ЭКО уже родились 359 детей. Причем почти половина из них - в 2017 году.

Дагестан входит в пятерку лидеров среди регионов России с высоким показателем рождаемости, который составляет 16,4 на 1000 населения и на 21% превышает среднероссийский уровень. В регионе ежегодно рождаются более 50 тыс. детей.