Два избирательных участка откроют на месторождениях алмазов в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Два избирательных участка будут открыты на алмазных месторождениях Архангельской области в день голосования на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель избиркома Архангельской области Андрей Контиевский.

"Севералмаз" и "Архангельскгеолдобыча" (предприятия, ведущие добычу алмазов на территории Архангельской области - прим. ТАСС) сделали избирательные участки и мы поддержали эти предложения, потому что там достаточно большое количество рабочих и выездную комиссию делать нецелесообразно. Там нормальные помещения, оборудования, обученные члены комиссий. Раньше комиссии туда выезжали, сидели по пять-шесть часов, но проголосовавших было немного", - рассказал Контиевский.

Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора по природопользованию и взаимодействию с органами власти и местного самоуправления АО "Архангельскгеолдобыча" Александр Давитиашвили, в день выборов на горно-обогатительном комбинате (ГОК) им. В. Гриба будет находиться около 750 сотрудников.

ГОК расположен в Мезенском районе Архангельской области, в 130 км от Архангельска. "У нас же вахты: одна вахта выезжает, вторая заезжает. На территории ГОКа расположен избирательный участок № 785, у нас создана комиссия, все как положено. Мы сейчас завершаем сбор заявлений от всех тех, кто 18 марта будет трудиться на территории ГОКа, таких у нас вместе с подрядчиками порядка 750 человек", - пояснил Давитиашвили.

Выборы президента России пройдут 18 марта.