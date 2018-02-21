Грузовой транспорт может проезжать через ледовую переправу в Ненецкий АО

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Грузовые машины теперь могут проехать по ледовой переправе в районе села Усть-Уса на дороге, соединяющей Ненецкий автономный округ с другими регионами страны. Как сообщила пресс-служба окружной администрации, грузоподъемность ледовой переправы через Печору в среду повышена до 20 тонн.

"С сегодняшнего дня грузоподъемность ледовой переправы через реку Печору в районе села Усть-Уса увеличена до 20 тонн. Процесс намораживания данного участка будет продолжен", - говорится в сообщении.

Продолжение процесса намораживания означает, что толщину льда дорожники будут увеличивать, соответственно, грузоподъемность переправы должна вырасти. Этому будет способствовать морозная погода, которая установилась в районе Усть-Усы - около минус 25 градусов. "В конце недели среднесуточная температура воздуха опустится на 12-17 градусов ниже климатической нормы. Все это будет способствовать более ускоренному намораживанию ледовой переправы", - приводит пресс-служба данные ООО "Усинское ДРСУ" (дорожное ремонтно-строительное управление), которое занимается обслуживанием переправы.

В этом году в привычные сроки переправа не была открыта из-за теплой погоды. К февралю грузоподъемность переправы обычно составляла 25 тонн. В настоящее время продолжаются работы по увеличению толщины слоя льда для повышения грузоподъемности. Глубина реки в районе ледовой переправы достигает девять метров, поэтому передвижение по льду автомобилей с массой, превышающей разрешенную, крайне опасно.

Ненецкий автономный округ - единственный материковый регион, который не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими субъектами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации, а также частично по зимнику Нарьян-Мар - Усинск. При отсутствии переправы через Печору, у поселка Усть-Уса, округ остается отрезанным от "большой земли".

В этом году ледовая переправа через Печору в районе Усть-Усы была открыта 23 января, что позднее на несколько недель, чем обычно, из-за теплой погоды. Дорога Нарьян-Мар - Усинск была открыта 28 декабря.