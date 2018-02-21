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Пучков вручил награды сотрудникам МЧС в честь Дня защитника Отечества

Общество
21 февраля, 20:04 UTC+3 МОСРЕНТГЕН область/ 21, февраля. /ТАСС

Глава ведомства выразил особую благодарность специалистам, которые занимаются разминированием местности и выполнением международных гуманитарных миссий

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МОСРЕНТГЕН /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил государственные награды сотрудникам МЧС и поздравил спасателей и пожарных с наступающим Днем защитника Отечества. Как передает корреспондент ТАСС, праздничное мероприятие, приуроченное к 23 февраля, прошло в Центре специальных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

"МЧС России в мирное время выполняет боевые задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, реагированию на ДТП и оказанию помощи каждому человеку, который оказался в беде и обратился к нам. Это важнейшая работа и каждодневный труд по защите Отечества. Именно оказание помощи и поддержки каждому жителю РФ, решение всех его насущных проблем и в случае необходимости защита жизни, имущества и оказание практической помощи - это и есть защита рубежей нашей великой державы", - сказал министр.

"Защитники Отечества всегда отличались высоким профессионализмом, мотивацией к выполнению возложенных задач, умением работать в сложных условиях и готовностью к самопожертвованию во имя интересов страны", - отметил Пучков. Он поблагодарил всех сотрудников МЧС России - спасателей и пожарных, летчиков и врачей, пиротехников и водолазов - всех, кто вносит общий вклад в дело спасения людей в России. "Я с величайшим уважением хочу поблагодарить наших пожарных и огнеборцев, специалистов спасательного дела, всех, кто работает в реагирующих подразделениях и выполняет сложнейшие задачи в мирное время", - сказал глава МЧС.

Особые слова благодарности Пучков выразил специалистам, работающим в сложнейших условиях, занимаясь разминированием местности и выполнением международных гуманитарных миссий.

Глава МЧС напомнил, что и чрезвычайное ведомство несет потери в мирное время. "Все, кто отдал свои жизни, защищая Родину, защищая жизнь и здоровье других людей, выполняя свой профессиональный, служебный, воинский долг, все они живут в наших сердцах", - подчеркнул он.

Пучков вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам системы МЧС, в том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", а также благодарности и почетные грамоты президента России. В частности, почетное звание заслуженный врач Российской Федерации присвоено врачу аэромобильного госпиталя отрядов "Центроспас" Шамилю Байрамову.

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