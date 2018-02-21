Школьники из Мэриленда направились к Конгрессу США в связи со стрельбой во Флориде

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше тысячи старшеклассников трех школ из штата Мэриленд, граничащего со столичным округом Колумбия, прервав в среду занятия, направились к зданию Конгресса США с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

Этот марш протеста, вызванный кровавой бойней, учиненной 14 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида), показывают в прямом эфире все ведущие телекомпании страны. Школы участников марша находятся на расстоянии 13-24 км от Капитолийского холма.

По всей стране после трагедии в Паркленде, где в результате стрельбы, устроенной 19-летним Николасом Крузом, погибли 17 человек, не прекращаются многотысячные митинги. Многие из них были организованы старшеклассниками.

Свыше 100 из них провели в понедельник лежачую демонстрацию протеста у Белого дома. "Позор вам, позор вам", - скандировали собравшиеся напротив входа в резиденцию президента, имея в виду Дональда Трампа, законодателей-республиканцев и Национальную стрелковую ассоциацию, являющуюся главной организационной структурой оружейного лобби в стране. Многие держали в руках плакаты с такими надписями: "Поддержите запрет на автоматические винтовки!", "Признайте, что насилие с применением огнестрельного оружия, - кризисная ситуация, требующая действий".

На 24 марта запланировано проведение в Вашингтоне многотысячного марша учащихся, которые приедут со всей страны. "Наше послание должностным лицам такое: вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - заявил телекомпании CNN ученик школы Marjory Stoneman Douglas Кэмерон Каски.

Трамп проведет в среду ближе к вечеру встречу в Белом доме с группой старшеклассников, в том числе из школы Marjory Stoneman Douglas, преподавателями, представителями ряда общественных организаций. Как сообщила пресс-служба Белого дома, будут обсуждаться вопросы укрепления безопасности в школах, а также ужесточения правил продажи оружия.