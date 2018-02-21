В Новгородской области реконструировали события Демянской наступательной операции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Первый военно- исторический фестиваль "Демянский плацдарм", посвященный 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков прошел в среду в поселке Демянск Новгородской области. Кульминацией памятных мероприятий стала реконструкция финальных боев за Демянск в 1943 году, сообщил ТАСС председатель оргкомитета серии военно- исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павел Желтов.

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"На реконструкции мы представили скорее собирательный образ боев, посвященный освобождению Демянского района в феврале 1943 года. По сценарию отступающие немецкие части пытались задержать красноармейцев, чтобы дать возможность основным частям вермахта отступить в стороны реки Ловать", - уточнил руководитель оргкомитета.

В постановке участвовали около 40 человек, в основном это реконструкторы из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Во время инсценировки участники использовали макеты легкого стрелкового вооружения. Реальные образцы исторической техники, найденной на местах боев Великой Отечественной войны, зрителям представили на интерактивных площадках. Фестиваль привлек порядка полутора тысяч гостей, в их числе были и родственники Героев Советского Союза, воевавших на Демянской земле, - Андрея Дехтяренко, Василия Романенко и Алексея Маресьева.

"На этой земле, где замкнулось кольцо, отец упал, бездыханный, еле выживший. Я знаю, где упал его самолет, какой маршрут он потом прополз, где его нашли, и кто его подобрал, и все за эту землю. Поэтому, когда меня позвали на реконструкцию, я с удовольствием приехал", - поделился с ТАСС сын Героя Советского Союза Алексея Маресьева Виктор.

Самолет лейтенанта Маресьева был подбит в воздушном бою в районе так называемого Демянского котла в 1942 г. Пилот совершил вынужденную посадку в тылу нацистских войск и 18 суток ползком добирался до линии фронта. Маресьев перенес ампутацию обеих ног, после чего вновь отправился на фронт летчиком-истребителем. Впоследствии подвиг летчика стал основой сюжета "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого.

В годы Великой Отечественной войны с 9 сентября 1941 года Демянск и большая часть района находились в оккупации. Более 500 дней шли кровопролитные бои, но именно под Демянском войска Северо-Западного фронта нанесли врагу тяжелые потери. Район был освобожден в 1943 году.