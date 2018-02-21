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Роскомнадзор заблокировал сайт "МБХ медиа" по требованию Генпрокуратуры

Общество
21 февраля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Доступ к ресурсу ограничен на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

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Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт интернет-издания Михаила Ходорковского "МБХ медиа", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ведомстве, сайт блокируется на основании статьи 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона), которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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