Роскомнадзор заблокировал сайт "МБХ медиа" по требованию Генпрокуратуры

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт интернет-издания Михаила Ходорковского "МБХ медиа", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ведомстве, сайт блокируется на основании статьи 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона), которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.