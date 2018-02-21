Глава ИМЭМО РАН Александр Дынкин награжден императорским орденом Японии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин был награжден Орденом Восходящего солнца за выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы с Японией. Орден и грамоту с императорской печатью торжественно вручил посол Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, а также президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Для меня большая честь и радость вручить Орден Восходящего солнца от его величества императора Японии господину Дынкину, важному для меня человеку, - сказал посол Японии в ходе церемонии. - С Александром Александровичем [Дынкиным] я познакомился, когда работал в качестве министра-посланника в посольстве Японии в России, и с тех пор я неоднократно обращался к нему за советом, а его советы нельзя переоценить, так как понимание процессов, происходящих в стране, очень важно как для посла, так и для любого другого сотрудника посольства. И я могу сказать, что Александр Александрович стал моим наставником в изучении России".

В беседе с корреспондентом ТАСС Тоёхиса отметил как заслугу Дынкина его вклад в создание трехсторонней конференции экспертов Японии, России и США. "Вместе с господином Дынкиным мы дали старт трехсторонней конференции экспертов Японии, России и США, и с 2010 года она проводилось уже пять раз. В 2012 году на конференции было разработано предложение правительствам трех стран о сотрудничестве в области безопасности", - сказал дипломат.

"В настоящее время, когда российско-американские отношения переживают сложный период, конференция приобретает еще большее значение, и мы хотели бы в дальнейшем развивать это направление сотрудничества при содействии господина Дынкина", - добавил глава японского диппредставительства.

Важное событие для ИМЭМО РАН

В беседе с коррреспондентом ТАСС глава ИМЭМО РАН Александр Дынкин отметил, что воспринимает эту награду прежде всего как высокую оценку работы института.

"Это важное событие с точки зрения признания роли нашего института в развитии самых разных, прежде всего научных, политических и экономических связей с университетами и научными центрами Японии. Мы были первым институтом в стране, который установил эти связи, мы их поддерживаем и встречаем полное понимание и желание с японской стороны углублять и расширять эти связи", - сказал Дынкин.

В частности, он отметил, что контакты научных сообществ создают площадку для дискуссий и поиска способов преодоления существующих разногласий между Россией и Японией по вопросу принадлежности южной части Курил. "Во взаимоотношениях двух стран есть одна чувствительная проблема, которая пока не находит своего решения, и мы не уклоняемся от обсуждения этой проблемы и пытаемся искать какие-то развязки ее решения", - подчеркнул глава ИМЭМО РАН.

"На мой взгляд, среди стран "большой семерки" наиболее теплые отношения существуют между Москвой и Токио, и это во многом связано с личной химией отношений президента России [Владимира] Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ", - добавил ученый.