Более 19 тыс. пенсионерам Тверской области вернут деньги за взносы на капремонт домов

ТАСС, 21 февраля. Для более 19 тыс. пенсионеров Тверской области в 2018 году установлена компенсация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ее величина - от 50 до 100% уплаченной суммы, на этот вид социальной поддержки будет направлено порядка 17 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют возможность компенсировать 50% расходов на капремонт, старше 80 лет - 100% затрат. Общая сумма средств, предусмотренных для выплаты компенсаций в 2018 году, превысит 17 млн рублей. Из них 14,4 млн рублей - из федерального бюджета", - сказал Руденя.

По его словам, в январе социальной поддержкой воспользовалось уже 19,4 тыс. пенсионеров. "Необходимо, чтобы сумма, выставляемая к оплате за капремонт, была справедливой и посильной для жителей региона. В частности, это касается одиноких пожилых людей, нуждающихся в особой заботе", - отметил глава региона.

По информации пресс-службы областного правительства, в 2017 году 100% взносов было компенсировано 7,3 тыс. пенсионеров, еще более 11 тыс. человек получили 50% от суммы платежей на капремонт.