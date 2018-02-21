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Более 19 тыс. пенсионерам Тверской области вернут деньги за взносы на капремонт домов

Общество
21 февраля, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Общая сумма средств, предусмотренных для выплаты компенсаций в 2018 году, превысит 17 млн рублей

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ТАСС, 21 февраля. Для более 19 тыс. пенсионеров Тверской области в 2018 году установлена компенсация взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ее величина - от 50 до 100% уплаченной суммы, на этот вид социальной поддержки будет направлено порядка 17 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют возможность компенсировать 50% расходов на капремонт, старше 80 лет - 100% затрат. Общая сумма средств, предусмотренных для выплаты компенсаций в 2018 году, превысит 17 млн рублей. Из них 14,4 млн рублей - из федерального бюджета", - сказал Руденя.

По его словам, в январе социальной поддержкой воспользовалось уже 19,4 тыс. пенсионеров. "Необходимо, чтобы сумма, выставляемая к оплате за капремонт, была справедливой и посильной для жителей региона. В частности, это касается одиноких пожилых людей, нуждающихся в особой заботе", - отметил глава региона.

По информации пресс-службы областного правительства, в 2017 году 100% взносов было компенсировано 7,3 тыс. пенсионеров, еще более 11 тыс. человек получили 50% от суммы платежей на капремонт.

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