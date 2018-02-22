Приговор фигурантам дела о миллиардных хищениях на Восточном начнут оглашать 26 февраля

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд начнет оглашать приговор фигурантам дела о хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела - главного бухгалтера "Дальспецстроя" Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

"Суд начнет оглашать приговор 26 февраля в 11 часов. Возможно оглашение займет несколько дней", - сказал Слепцов.

Судебный процесс начался в мае 2016 года, он проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, содержащих гостайну, в том числе по строительству объектов космодрома Восточный в Амурской области.

Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей (ст. 285 УК РФ).

Помимо этого Хризман, его сын Михаил Хризман и экс- спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере - более 100 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" и госкорпорация "Роскосмос".

Все фигуранты дела находятся под арестом.