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Приговор фигурантам дела о миллиардных хищениях на Восточном начнут оглашать 26 февраля

Общество
22 февраля, 3:07 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, февраля. /ТАСС

Все фигуранты дела находятся под арестом

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ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд начнет оглашать приговор фигурантам дела о хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела - главного бухгалтера "Дальспецстроя" Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

"Суд начнет оглашать приговор 26 февраля в 11 часов. Возможно оглашение займет несколько дней", - сказал Слепцов.

Судебный процесс начался в мае 2016 года, он проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, содержащих гостайну, в том числе по строительству объектов космодрома Восточный в Амурской области.

Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома с ущербом в 5,2 млрд рублей (ст. 285 УК РФ).

Помимо этого Хризман, его сын Михаил Хризман и экс- спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере - более 100 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою" (ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" и госкорпорация "Роскосмос".

Все фигуранты дела находятся под арестом.

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