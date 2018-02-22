МЧС направило в Донбасс 74-ю колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 74-й раз отправилась в Донбасс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонны продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомобилей в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины. Грузовики везут в Донбасс свыше 430 тонн гуманитарных грузов, в основном - детские продуктовые наборы и медицинское имущество. "За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - сообщили в МЧС.

МЧС России оказывает помощь жителям юго-востока Украины с августа 2014 года. За это время 73 автоколонны доставили в Донбасс более 72 тыс. тонн гуманитарных грузов, среди них - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.