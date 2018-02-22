Власти Якутии выдают дополнительные гектары для развития сельского хозяйства

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Более 7,6 тыс. дополнительных гектаров выдано за год властями Якутии обладателям "дальневосточных гектаров" для организации сельского хозяйства в регионе, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Нюргустана Пахомова.

"Мы выделяем дополнительные гектары для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства. В условиях нашей республики на одном-двух гектарах практически невозможно организовать рентабельное сельхозпроизводство, за исключением пчеловодства или свиноводства. Площадь выдаваемых земель зависит от вида хозяйства, в случае животноводства - численности поголовья", - рассказала она.

По словам Пахомовой, речь идет, прежде всего, о традиционных отраслях - табунном коневодстве и разведении крупного рогатого скота. "Земли предоставляются безвозмездно сроком на пять лет. Через шесть лет гражданин имеет право приобрести землю в собственность", - добавила собеседница агентства.

По данным властей, на конец 2017 года "дальневосточный гектар" уже получили 40 тыс. жителей России, поступило более 107 тыс. заявок. Возможность подать заявление на получение бесплатного земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке появилась в феврале 2017 года в рамках приоритетной государственной программы по освоению территорий Дальнего Востока.